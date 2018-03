Tongerse assisenjury heeft geen genade voor seriemoordenaar Hardy

Na ruim drie uur beraadslagen heeft de Tongerse assisenjury Renaud Hardy (55) veroordeeld tot levenslang met 15 jaar terbeschikkingstelling voor twee moorden, twee verkrachtingen met foltering en twee moordpogingen. Er werden geen verzachtende omstandigheden aanvaard.

Woensdag besliste de jury al dat Hardy toerekeningsvatbaar is en schuldig over de hele lijn.

De terbeschikkingstelling houdt in dat als Hardy voor de strafuitvoeringsrechtbank zijn voorlopige invrijheidsstelling zou aanvragen, dat de drie rechters dan unaniem moeten beslissen. De advocaat-generaal had dat gevraagd als extra zekerheid om te voorkomen dat Hardy vervoegd zou vrijkomen.

De jury hield rekening met het leed dat Hardy de slachtoffers en hun familie toebracht, de ernst, aard en hoeveelheid aan feiten, zijn ontbrekend normbesef en het schrijnend gebrek aan respect voor de menselijke integriteit.

“Het recidivegevaar wordt uitermate hoog ingeschat, ook door de eigen raadgevers van Hardy. Er bestaat geen geschikte behandeling voor zijn complexe persoonlijkheid en behandeling wordt zelfs afgeraden omdat hij daar nog geraffineerder van wordt. Zijn moraliteit is overwegend ongunstig, Hardy is uiterst manipulatief, respectloos en dominant, vooral ten opzichte van vrouwen die hij als seksuele objecten beschouwde en van wie hij onderdanigheid en gehoorzaamheid verwachtte. Hij is een ernstig gevaar voor de maatschappij, die maximaal beschermd moet worden.”

Tussen mei 2014 en september 2015 vermoordde Hardy Maria Walschaerts en Linda Doms, die hij allebei ook folterde en verkrachtte. Hij probeerde ook een dame uit Bonheiden en actrice Veerle Eyckermans te vermoorden, maar zij overleefden de aanval van Hardy. In Bonheiden raakte Hardy niet binnen en Veerle Eyckermans slaagde erin om onder een boom weg te kruipen, zodat de slagen door de takken werden gebroken. Ze gilde ook zo hard om hulp dat de buren kwamen kijken, waarna Hardy er snel vandoor ging. Pas na de moord op Linda Doms op 17 september 2015 werd Hardy opgepakt en gelinkt aan de andere feiten.

