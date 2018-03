Omstreden AfD-politicus neemt ontslag na belediging van Duitse Turken

André Poggenburg, een van de meest omstreden politici van de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland, heeft donderdag zijn bestuursfuncties neergelegd nadat hij de in Duitsland levende Turken “handelaren in komijn” en “kameeldrijvers” had genoemd, die in Duitsland “niets te zoeken en niets te zeggen” hebben.

De 42-jarige Poggenburg zal eind maart opstappen als fractieleider in het deelparlement van Saksen-Anhalt. Zijn ontslag als AfD-voorzitter van deze Oost-Duitse deelstaat, waar de eurokritische en islamofobe partij bijzonder goed scoort, staat vast maar nog niet wanneer. Hij zal echter blijven fungeren als een verkozene.

Volgens een communiqué van de politieke fractie in Magdeburg neemt Poggenburg ontslag “om de druk op de parlementaire fractie en de partij” weg te nemen. Die was ontstaan na zijn uitspraken tijdens een politieke bijeenkomst, die de Turken in Duitsland viseerde. Die omstreden uitspraken lokten niet alleen kritiek uit in heel het land, maar ook in zijn eigen partij. De districten meldden een verhoogde uitstap van leden en een daling van lidgelden. Een week geleden stond ook het ontslag van Poggenburg binnen de parlementaire fractie ter discussie. Hij kreeg nog slechts de steun van drie afgevaardigden, twee onthielden zich en zeventien stemden tegen hem.

In Saksen-Anhalt had de AfD in 2016 bij de deelparlementsverkiezingen 24,3 procent van de stemmen gehaald en daarmee het tot dusver beste resultaat van de partij bij regionale verkiezingen neergezet. Maar de regionale afdeling van de AfD viel in het verleden vooral op door interne geschillen. Ook Poggenburgs leiderschap werd vaak bekritiseerd. Drie afgevaardigden hebben de aanvankelijk 25-koppige AfD-fractie inmiddels al verlaten.