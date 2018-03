Delhaize en Colruyt halen producten van omstreden vleesbedrijf uit de rekken

Delhaize haalt zo’n 300 vleesproducten uit de rekken die afkomstig zijn van de slachthuisgroep Verbist. Dat gebeurt nadat woensdag de erkenning van een bedrijf uit die groep werd ingetrokken. De warenhuisketen heeft de samenwerking met Verbist opgeschort. Ook Colruyt haalt producten uit de rekken.

Federaal minister van Landbouw Denis Ducarme en het Federaal Voedselagentschap (FAVV) trekken de erkenning in van het vleesbedrijf Veviba uit Bastenaken. Bij een huiszoeking vorige week bleek dat meer dan de helft van de gecontroleerde producten niet in orde was met de regels. Zo zou de vermelde invriesdatum van het vlees vervalst zijn.

Delhaize heeft de samenwerking met Veviba en met de hele groep Verbist opgeschort. Alle vleesproducten van het bedrijf, voornamelijk rundvlees, worden nu uit de rekken gehaald. “Het gaat om 300 productsoorten”, zegt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver. “We hebben dit zelf beslist. We wachten nog af welke maatregelen het FAVV verder neemt.” Delhaize bekijkt nog of de verdwenen volumes aangevuld kunnen worden via andere leveranciers.

Ook bij de Colruyt Group, de groep boven onder meer Colruyt en Spar, was er spoedoverleg donderdagochtend. De groep haalt alle producten die afkomstig zijn uit de versnijzaal van Veviba uit de rekken. “Negentig procent van ons vlees wordt aangeleverd in karkassen en wordt binnen onze muren versneden en verwerkt door onze eigen ervaren beenhouwers. Dat vlees is dus niet betrokken en daar kunnen we de traceerbaarheid van garanderen”, aldus nog Colruyt.

Carrefour België laat weten dat het niet samenwerkt met Veviba Bastenaken.

Het is niet de eerste keer dat de groep Verbist in opspraak komt. De groep baat ook het slachthuis in Izegem uit waar dierenrechtenorganisatie Animal Rights vorig jaar undercoverbeelden maakte. Daarop was te zien hoe runderen zwaar mishandeld werden. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) liet het bedrijf toen een tijdje sluiten.