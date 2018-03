Tientallen gevallen van verstikking na bombardementen op Oost-Ghouta: mogelijk chemische aanval

In de Syrische rebellenenclave Oost-Ghouta zijn na luchtaanvallen van het regime tientallen gevallen van verstikking gemeld. Dat meldt het vanuit Groot-Brittannië opererende Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) donderdag. Medische hulpverleners gewagen van een mogelijke chemische aanval.

In de nacht van woensdag op donderdag zouden in Saqba en Hammouriyé na bombardementen minstens zestig personen last hebben gehad van ademhalingsmoeilijkheden, aldus het SOHR. Volgens de ngo werden de raids uitgevoerd door vliegtuigen van het regime en van bondgenoot Rusland.

Enkele dokters van een medische instelling in het belegerde rebellengebied zeggen zelf minstens 29 patiënten te hebben behandeld, die symptomen vertoonden van blootstelling aan chloorgas, bericht ook de Syrisch-Amerikaanse Medische Organisatie (SAMS), die medische centra in Syrië ondersteunt.

Correspondenten van het Franse persagentschap AFP zagen hoe de bevolking na de raids uit de schuilplaatsen kwam in de hoop beter te kunnen ademhalen. Ouders kleedden hun hoestende kinderen uit en wasten ze overvloedig met water in de hoop eventuele toxische gassen uit het lichaam te krijgen.

Het Syrische leger, gesteund door Rusland, lanceerde op 18 februari een moordend offensief tegen Oost-Ghouta om dit laatste bolwerk van rebellie te heroveren. Sinds de start van het offensief zouden al meer dan 860 burgers bij bombardementen zijn omgekomen. Tegenstanders van de Syrische regering beschuldigen het regime regelmatig van het gebruik van toxische gassen. Maar de Syrische president Bashar al-Assad heeft die aantijgingen al meermaals tegengesproken.