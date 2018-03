Ophef in Nederland: handbalsters staan tijd lang naakt op populaire pornosite

De Noorse handbalwereld werd in januari nog op z’n kop gezet door gelekte naaktfoto’s van sterspeelster Nora Mork, nu is het de beurt aan de Nederlandse. Zeven speelsters van Oranje werden naakt gefilmd toen ze zich klaarmaakten voor een saunabezoek en kwamen daarmee een tijd lang op een populaire pornosite terecht.

De Nederlandse handbalsters behoren tot de beste van de wereld. In 2016 haalden ze zilver op het EK en vorig jaar werden ze derde op het WK. Een nationale ploeg om heel fier op te zijn dus.

De schok van de naaktbeelden is dan ook des te groter bij onze Noorderburen. Er werden twee video’s (eentje van twee minuten en eentje van drie minuten) van de vrouwen opgeladen op een populaire pornowebsite en ruim 10.000 keer bekeken alvorens weer offline gehaald te worden. Zeven speelsters zijn daarop volledig naakt te zien terwijl ze zich omkleden voor een bezoek aan de sauna.

Op de beelden staat de tekst “kleedkamer 2” en dus bestaat er geen twijfel dat het om een Nederlandse sauna gaat. Volgens RTL, dat met het nieuws naar buiten kwam, gaat het om Sauna & Beauty Oase in Nederasselt. “Het is vooralsnog onduidelijk wie de beelden online heeft geplaatst. De beelden zijn een paar jaar oud en doken gisteravond op pornowebsite Xhamster op”, klinkt het. De politie wil vooralsnog geen extra informatie kwijt.

Hackers

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mogen Nederlandse sauna’s alleen filmen in ruimtes waar mensen niet ontkleed zijn. Eerder waarschuwde de privacywaakhond bij onze Noorderburen al voor camera’s in sauna’s. Maar de uitbater van de betrokken sauna zegt dat hij van niets wist. “Twee jaar geleden is mijn bedrijf gehackt is”, reageert eigenaar Erik van Ingen Schenau. “Criminelen hebben toen de beelden buitgemaakt. Ik ben enorm geschrokken dat de beelden alsnog online zijn gekomen.”

De spelersgroep heeft besloten niet te reageren op de commotie die is ontstaan vanwege de gelekte naaktbeelden. D”e betrokkenen zijn geïnformeerd, de politie is ingeschakeld en we stappen nu terug in afwachting van het onderzoek”, zegt de technisch directeur van de handbalbond Sjors Röttger.