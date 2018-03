China wil snel gesprekken tussen VS en Noord-Korea

China wil dat de Verenigde Staten en Noord-Korea snel met elkaar in dialoog treden en een vredesmechanisme op poten zetten. “De kwestie over het Koreaanse schiereiland heeft eindelijk een belangrijke stap gezet in de juiste richting”, aldus de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi.

De Zuid-Koreaanse overheid kondigde dinsdag aan dat president Moon Jae-in en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in april een top zullen houden. Het zal de derde keer zijn in de geschiedenis van de landen dat hun leiders elkaar ontmoeten.

China steunt de stappen die beide landen gezet hebben. Peking roept de VS en Noord-Korea op om “eerder vroeg dan laat” in dialoog te treden en een vredesmechanisme op poten te zetten.

De Chinese minister klopte zich ook op de borst. De dooi in het Koreaanse conflict toont immers de werkzaamheid van het Chinese plan van “opschorting voor opschorting”. China stelde immers voor dat de VS en Zuid-Korea hun militaire manoeuvres opschorten en dat Pyongyang in ruil zijn kern- en raketprogramma’s opschort. Desalniettemin zal volgens Wang het diplomatieke proces met de nodige belemmeringen te kampen hebben.

“Iedereen moet politieke moed tonen en een politieke beslissing nemen”, aldus Wang. “We moeten deze kans ons niet laten ontglippen.”

De Chinese minister kwam ook terug op de mogelijke handelsoorlog met de Verenigde Staten. Dat is “nooit de juiste oplossing”. Wel is Peking bereid om het “noodzakelijke en gerechtvaardigde antwoord” op Amerikaanse handelsmaatregelen te treffen. Volgens Wang moeten de twee grootste economieën ernaar streven “partners in samenwerking” te zijn. Peking uitte vorige week nog kritiek op de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump om invoerheffingen op staal en aluminium op te leggen.

Andere landen die China als een “strategische concurrent” bestempelen, zitten “fundamenteel verkeerd”, aldus Wang. Daarbij verwees hij naar de omschrijving die Washington voor China gebruikt in zijn “National Defence Strategy”. China “heeft geen verlangen om Amerika te vervangen”, aldus de minister. “Het pad van China is helemaal anders dan dat van de traditionele mogendheden en is als dusdanig geprezen en toegejuicht door een groeiend aantal landen.”