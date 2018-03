Forse toename aantal zieke 0- tot 4-jarigen: peuters niet opgewassen tegen ‘oud’ griepvirus

Ligt uw peuter in bed met de griep? Troost u, hij of zij is niet alleen. Vorige week werden volgens de jongste cijfers meer dan tienduizend 0- tot 4-jarigen ziek, ruim dubbel zoveel als de week voordien. Met ‘dank’ aan een variant van het griepvirus die voor het eerst in jaren de ronde doet. “Peuters hebben er nog geen antistoffen tegen”, zegt viroloog Steven De Gucht.

We raken dit jaar moeilijk van de griep af. In tegenstelling tot wat experts hadden voorspeld, was er vorige week opnieuw een forse toename van het aantal zieken.

“We dachten dat we het ergste gehad hadden ...