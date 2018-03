Vandaag laatste testkans voor Stoffel Vandoorne

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne komt vandaag in actie op het Circuit de Catalunya-Barcelona.

Voor Vandoorne is het de laatste testkans in de aanloop naar het nieuwe F1-seizoen 2018 dat binnen zo'n twee weken echt van start gaat. Dan vindt immers met de GP van Australië al de eerste race van het nieuwe seizoen plaats.

De voorbereiding op dat nieuwe seizoen verliep niet erg vlot bij McLaren. Nadat de eerste testweek door de weersomstandigheden verstoord raakte was het deze week een kwestie van zoveel mogelijk kilometers te maken. Vandoorne en teamgenoot Fernando Alonso werden echter met diverse problemen geconfronteerd.

Vandoorne kon op de eerste testdag van de tweede F1-wintertest slechts 38 ronden rijden en ook Alonso geraakte gisteren na een olielek niet verder dan een 54 rondjes. Beter dan vorig jaar met de Honda-motor maar we kunnen tot dusver opnieuw spreken over een slechte voorbereiding voor het nieuwe seizoen.

Vooral de koeling van de Renault-motor lijkt problemen te geven, daar waar dat bij andere teams met de Renault-krachtbron in de wagen niet het geval is. Onrustwekkend, wetende dat er in Barcelona getest wordt bij temperaturen van zo'n 16 graden terwijl de temperatuur tijdens het seizoen gerust tot boven de dertig graden kan oplopen.

McLaren heeft via verschillende ingrepen, waaronder het aanbrengen van extra koelsleuven, geprobeerd om het koelingsprobleem voorlopig te verhelpen. De voorbije dagen doken er echter ook nog verschillende andere 'kinderziekten' op.

Hopelijk voor Vandoorne blijven die vandaag achterwege en kan onze landgenoot op zijn minst een volledige racesimulatie afwerken met heel wat ronden na elkaar.

