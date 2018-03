Regenbuien op druilerige donderdag, (smeltende) sneeuw in de Ardennen

Vanuit het westen neemt de bewolking donderdag toe en krijgen we buien en regen. In de Ardennen gaat de regen over in smeltende sneeuw of sneeuw, zo voorspelt het KMI. Rond de middag wordt het aan zee droger met brede opklaringen. Die zullen zich snel landinwaarts uitbreiden, maar enkele buien blijven mogelijk.

De maxima liggen rond 3 graden in de Hoge Venen, rond 8 graden in het centrum en rond 9 graden in het westen. De wind waait matig tot soms vrij krachtig uit zuid-zuidwest, ruimend naar zuidwest, met rukwinden tussen 60 en 70 kilometer per uur.

Komende nacht wordt het op de meeste plaatsen in Vlaanderen licht bewolkt. In het zuidoosten van het land is er meer bewolking en in het uiterste zuidoosten kan er zelfs tijdens de hele nacht nog wat lichte smeltende sneeuw of regen vallen. De minima liggen rond min 3 graden in de Hoge Venen en tussen 0 en 2 graden in Vlaanderen. In Belgisch-Lotharingen blijft het iets zachter, met minima in de buurt van 3 of 4 graden. De wind waait meestal matig uit zuidwest, krimpend naar zuid.

Vrijdag neemt de bewolking toe en in de namiddag trekt een regenzone langzaam vanaf de Franse grens over het land. De maxima liggen dan tussen 7 en 10 graden. De wind waait meestal matig uit zuidelijke richtingen.

Tijdens het weekend wordt het volgens het KMI gedeeltelijk tot zwaarbewolkt en krijgen we perioden met regen of buien. Vooral zondag kan er vrij veel neerslag vallen. Het wordt wel zacht met zaterdag maxima tot 15 graden en zondag rond 13 graden. De wind waait meestal matig uit het zuidwesten.