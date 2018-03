Pokémon Go heeft afgedaan: deze augmented reality games zijn de toekomst

Pokémon Go zorgde ervoor dat bijna iedereen voortdurend naar het scherm van zijn smartphone stond te staren, al duurde de hype maar even. Na het kortstondige succes van de jacht op Pokémon kunnen fans van het augmented reality-genre hun hartje pas echt ophalen met jagen op dinosauriërs, het brouwen van hun eigen toverdrankjes of de jacht op spoken. Deze drie nieuwe spelletjes zijn de toekomst!

Na het succes van nieuwe Jurassic World-films komt filmstudio Universal op de proppen met een eigen AR-game (augmented reality) waardoor fans van dinosauriërs hun eigen verzameling uitgestorven dieren kunnen aanleggen. Het spel zal hard lijken op Pokémon Go en spelers zullen de wijde wereld kunnen intrekken om zeldzame en minder zeldzame dino’s te vangen, te trainen en in te zetten tijdens gevechten met andere spelers. Eén groot verschil met Pokémon Go: spelers kunnen vanuit hun luie zetel een ‘drone’ gebruiken om DNA te verzamelen en hun eigen schrikwekkende dinosaurus samenstellen.

“We wilden het spel wat flexibeler maken”, aldus Chris Heatherly van Universal. “Spelers kunnen zelf op pad gaan om de wereld van de dino’s te ontdekken, maar zullen ook thuis kunnen spelen.” Jurassic World Alive wordt in de lente gelanceerd, zal meer dan honderd verschillende dino’s bevatten en ontwikkelaar Ludia beloofde dat er met regelmaat van de klok updates zullen komen, zodat spelers zich niet gauw zullen vervelen.

Ghostbusters

Wie liever geen dinosauriërs opspoort, zal zichzelf kunnen bezighouden in een heel andere wereld, een wereld waarin spoken, geesten en andere slijmerige monsters de straten onveilig maken: Ghostbusters World. Spelers zullen met deze app in de huid van de beroemde spokenjagers kunnen kruipen en met hun smartphone in de hand talloze spookachtige verschijningen bekampen en vangen. Het spel wordt nog steeds ontwikkeld, en hoewel de precieze datum van de lancering nog steeds een mysterie is, zullen fans van de films, stripverhalen, spelletjes en tekenfilms nog in 2018 aan de slag kunnen met een proton pack.

Ghostbusters World Video: YouTube

Harry Potter

Zeggen spoken en dino’s je helemaal niks, maar word je liever ondergedompeld in een wereld van magie, dan zal Harry Potter: Hogwarts Mystery van Warner Bros je ongetwijfeld kunnen bekoren. Spelers kunnen met hun eigen personage door de magische wereld struinen om toverdrankjes te brouwen of spreuken onder de knie te krijgen om punten te verzamelen en vrienden af te troeven. De populaire personages uit de succesvolle boeken- en filmreeks, waaronder Sneep en Hagrid, zullen ook de revue passeren. Wingardium Leviosa!