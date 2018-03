“Mijn doelen zijn veranderd”

Limburg Shotguns speelt zondag in en tegen de Brussels Tigers zijn eerste match van het seizoen in de hoogste afdeling van het American Football in België. Om geen mal figuur te slaan in de topreeks, trok de kampioen van tweede klasse een rits versterkingen aan. Grootste naam daarbij is running back Jaycen Taylor. De 30-jarige Amerikaan schreef de afgelopen acht seizoenen zeven titels op zijn naam in Europa en was vorig jaar nog MVP in de hoog aangeschreven Finse competitie.