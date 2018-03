Greg Van Avermaet reageert na offday in Strade Bianche met winst in ploegentijdrit

Woonplaats Grembergen en bij uitbreiding heel Vlaanderen kan opgelucht ademhalen. Er is niks aan de hand met Greg Van Avermaet. Het boegbeeld van het Belgische wielrennen kende in de Strade Bianche gewoon een eenmalige offday. “Mijn vrienden stuurden berichten zoals ‘kop op’ en ‘niet panikeren’. Terwijl ik nooit heb gepanikeerd. Het is uitzonderlijk, maar ook ik kan eens een mindere dag hebben.”