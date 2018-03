Het gazon voor kasteel Meylandt, waar de Zolderse academie voor beeldende kunsten is ondergebracht, ligt vol molshopen. Het grasveld ligt bezaaid met honderden hoopjes aarde. De dieren bestrijden, gaan ze in Heusden-Zolder niet doen. “Oké, het is geen fraai zicht”, geeft burgemeester Mario Borremans (Goed) toe, “maar eigenlijk heeft niemand er last van.”