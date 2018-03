WashingtonDe Amerikaanse effectenbeurzen zijn gisteren lager geopend in een beleggersreactie op het vertrek van economisch topadviseur Gary Cohn uit het Witte Huis. Cohn was de laatste verdediger van vrijhandel in het Witte Huis en stapte op wegens de door president Trump aangekondigde importheffingen op staal en aluminium. De EU kondigde gisteren tegenmaatregelen aan.