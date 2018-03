“Nog maar één boer vergoed”

BRUSSELVan de 52 Vlaamse landbouwbedrijven die verplicht moeten stoppen omdat ze een slechte impact hebben op beschermde natuur in hun buurt, is er momenteel nog maar één vergoed. “En dat vier jaar na alle commotie met de 1.500 rode en oranje brieven die ze in de bus kregen”, zegt Vlaams Parlementslid Lydia Peeters (Open Vld) die hierover informatie heeft opgevraagd bij minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). “Van de 10 miljoen euro die in 2017 is voorzien, is ook nog maar 174.000 euro uitbetaald.”