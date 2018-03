HASSELT/GENK/LANAKENDe politie is dinsdagavond met de grote middelen binnengevallen in het clubhuis van de Hells Angels aan de Hasselt-weg in Genk. Blijkbaar waren de speurders op de hoogte dat enkele kopstukken van de motorbende er een feestje hielden. De acht aanwezigen werden in de boeien geslagen. Vier anderen werden in hun woningen ingerekend. Bij de huiszoekingen in de twee clubhuizen van de Hells Angels – Genk en Rekem (Lanaken) - en op 16 andere locaties werd er heel wat materiaal in beslag genomen. Van de opgepakte bendeleden werden er gisteravond vijf aangehouden en drie in vrijheid gesteld na verhoor. Over vier anderen was er nog geen beslissing.