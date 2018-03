Jacques Clemens, de oudste mannelijke inwoner van België en bij uitbreiding de Benelux, is woensdag op 108-jarige leeftijd overleden.

De eeuweling, een Nederlander, woonde al sinds het midden van de vorige eeuw in Ham-sur-Heure-Nalinnes, een gemeente in de provincie Henegouwen.

Jacques Clemens was een priester. Hij was in de jaren vijftig betrokken bij de bouw van een kerk in de gemeente, en woonde er sindsdien.

Midden februari had Clemens nog een mis bijgewoond, zegt burgemeester Yves Binon.