Neerpeltse globetrotter reist met fiets door Patagonië

Neerpelt -

Sommigen jagen geld of liefde achterna, anderen hun droom. Neerpeltenaar Olivier Van Herck leerde snel bij als manager voor de stad Rotterdam. “Veel oudere collega’s zeiden: ‘Eens met pensioen, doe ik nog dit of dat.’ Terwijl sommigen juist erg ziek werden. En weg was de droom. Onze droom was een trage wereldreis. Het was nu of nooit.” Die droom heeft Olivier met vriendin Zoë per fiets en zeilboot tot Ushuaia gebracht, helemaal op het puntje van Zuid-Amerika, onderin het mythische Patagonië: “Hier geldt de uitdrukking: Wie zich haast in Patagonië, ziet niks.”