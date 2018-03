Beringse bergbeklimmer overleeft val op 650 meter hoogte: “Overleefd op koeken en energierepen”

Beringen -

De Beringse klimmer Joel Theunis (47) is vorige week door het oog van de naald gekropen toen hij tijdens de beklimming van de berg ‘Jebel Misht’ in Oman vanop 650 meter hoogte liefst 20 meter naar beneden viel. Zijn val werd gebroken door een stuk rots. Samen met zijn klimpartner Kelly Leynen (27) uit Mol werd de Beringenaar met een helikopter van de berg gered. Als bij wonder hield de ervaren klimmer enkel een gebroken voet en kneuzingen over aan zijn val.