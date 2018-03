Hoe erg en vrouwonvriendelijk zijn de teksten van Rode Duivels-rapper Damso? Oordeel vooral zelf

De vrouwenraad is niet akkoord dat rapper Damso het Rode Duivelslied voor het WK mag maken. Damso staat bekend om zijn vrouwonvriendelijke teksten. Een bloemlezing.

De Vrouwenraad riep eerder al de sponsors van de Belgische Voetbalbond (KBVB) op om hun sponsoring te herbekijken als rapper Damso de WK-hymne voor de Rode Duivels mag maken. “Zijn teksten staan immers bol van afkeer, minachting en verbaal geweld tegenover vrouwen”, klonk het in een open brief. “Het is onaanvaardbaar dat iemand, gekend voor zijn grof en seksistisch taalgebruik, als officiële muzikale vaandeldrager ons land zou vertegenwoordigen.”

Ook Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) is niet te spreken over de rapper. “Dit kan gewoon niet. Ik hoop dat men dit afvoert”, klonk het dinsdag. “Het is nu niet dat ik zelf heel preuts ben, maar ik kan me niet voorstellen dat de voetbalbond het merk van de Rode Duivels aan dit wil verbinden”.

Het blijft niet bij maatschappelijke controverse, ook de sponsors moeien zich in het verhaal. “Als één van de meest sekseneutrale merken ter wereld hechten wij het grootste belang aan diversiteit, inclusie en gendergelijkheid”, aldus Laura Brems van Coca-Cola. “Coca-Cola sponsort de KBVB omdat voetbal ook in ons land mensen samenbrengt en op die manier goed bij de waarden van ons merk past.” Ook AB InBev, Carrefour, ING en andere sponsors hebben hun bezorgdheid geuit.

Maar hoe erg en/of vrouwonvriendelijk zijn de teksten van Damso? Oordeel vooral zelf.

Een bloemlezing:

“Je praat veel, zonder eigenlijk veel te zeggen. Steriele discussies. Een beetje zoals jouw kut.” (uit Fais moi un #Vie)

“Vrouwen pas op als jullie met mijn kloten rammelen. Dan word ik gevaarlijk. Dan kan ik jullie de keel oversnijden.” (uit Nwaar is the New Black)

“Als ik niet krijg wat ik wil, ga ik over tot geweld.” (uit Tueurs)

“Ik neuk hun moeder met Vix.” (uit Nboot Saibot)

“Wanneer ik me op jouw implantaten stort, voel ik me weer zoals voorheen. Zoals toen ik niets te verliezen had. Ik ben jong en trek me niets aan van de toekomst.” (uit Macarena)

“Ik vrees het leven meer dan de dood. Ik heb mensen verloren en ik zal er nog verliezen.” (uit Nwaar is the New Black)

“Ben je blind geworden van de sperma in je ogen?” (uit Gova)

”Ik trek mij geen kloten aan van het voorbeeld dat ik aan jongeren geef. Ik ben geen opvoeder. Geef uw geld en houd uw muil” (uit Mort)

“Mijn ziel komt boven in een kilo drugs. Wanneer het leven je neukt, zijn er nog altijd pilletjes.” (uit Tueurs)

“De hoer is schuin, de hoer heeft te veel gewalst. Geen quenelle in het openbaar. Je wil een vuist in je achterste, maak je geen zorgen, ik heb een lange arm. Je wil geneukt worden, maak je geen zorgen, ik zou geen neen zeggen.” (uit IVG)

“Het neuken van uw moeder. Dat is rechtdoor, zoals de negers. Er zijn geen duizend wegen.” (uit 113)