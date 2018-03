Klant die niet opdaagde en door chef-kok voor heel Vlaanderen te kijk werd gezet, geeft zijn versie van de feiten

“Ik eis dat de chef-kok die mijn naam op Facebook besmeurde, nu mijn naam zuivert.” Dat zegt Luc Van Loey (62), die vorige week door de chef-kok van restaurant KokOvin (Sint-Niklaas) te kijk werd gezet omdat hij niet was komen opdagen na een reservatie voor tien personen.

Chef-kok Dominiek Brouwers van restaurant KokOvin in Sint-Niklaas plaatste vorige week een boze post op zijn Facebookpagina: twee foto’s van een lege tafel en daaronder de tekst: “Deze mooi gedekte tafel is afgelopen zaterdag spijtig genoeg blijven leegstaan.” Daarna noemde de chef-kok de naam van de man die reserveerde voor een groep van tien maar niet kwam opdagen en zijn telefoon weigerde op te nemen.

De man die reserveerde reageert nu zelf: Luc Van Loey, een accountant op rust, die elke maand met vier vrienden op restaurant gaat. “Tweemaal per jaar vragen de we de vrouwen erbij”, zegt Van Loey aan de redactie van Het Nieuwsblad Online. “Toen we een paar weken geleden de datum vastlegden, stelde ik zelf voor om te reserveren in restaurant KokOvin. Ik was er al twee keer geweest en hou wel van de keuken van chef Dominiek Brouwers.”

De vrienden reserveerden eerst voor vrijdag 16 maart. Maar die datum paste toch niet voor iedereen. Met een doodle werd een nieuwe datum gezocht en gevonden: zaterdag 24 maart. “Op dinsdag 13 februari heb ik die nieuwe datum doorgebeld naar KokOvin”, zegt Luc Van Loey. “Het was de chef-kok zelf die de wijziging opnam.”

Niet opgepakt

Heeft de kok die reservatie voor 24 februari in plaats van 24 maart ingeschreven? Het zou kunnen. Beide datums vallen op een zaterdag. Luc Van Loey is er alvast van overtuigd dat hij de juiste datum doorgaf. “Ik heb die nieuwe afspraak doorgegeven met de mail en de doodle voor mij. En daarop staat duidelijk 24 maart.”

Hoe dan ook, KokOvin had de vriendengroep op 24 februari ingeschreven en verwachtte hen dan ook die zaterdagavond. Toen de groep niet opdaagde, plaatste chef-kok zijn boze Facebookpost. Het zat hem ook hoog dat Luc Van Loey zijn telefoon niet opnam. “Die avond stond het geluid van mijn gsm af, ik verwachtte geen oproepen meer”, zegt Van Loey.

Luc Van Loey wil dat de chef-kok zijn naam zuivert. “Ik ga om de veertien dagen op restaurant. Wie zal mijn reservatie nu nog willen opnemen, na die Facebookpost waarin ik voor iedereen te kijk ben gezet als onbetrouwbare klant?”

Post verwijderd

Chef-kok Dominiek Brouwers houdt voet bij stuk: Van Loey reserveerde voor 24 februari. “Kijk, wanneer iemand reserveert, herhalen we meteen die reservatie om zeker geen fouten te maken. We vragen dan nogmaals: het aantal personen, het uur en de datum. Dat hebben we ook gedaan toen meneer Van Loey reserveerde. Ik ben er zeker van: hij gaf de foute datum door: Allicht een vergissing van zijn kant.”

Dominiek Brouwers zegt nog dat het niet zijn bedoeling is de naam van Luc Van Loey door het slijk te halen. Daarom heeft hij zijn post van Facebook gehaald. Maar de chef-kok gaat geen excuses aanbieden: “Ik deed niets fout”.