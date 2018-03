Renovatie begijnhof geraamd op 8,47 miljoen euro

Hasselt -

Er is een akkoord tussen de stad Hasselt, UHasselt en de provincie Limburg over de projectdefinitie van het begijnhof. Daarmee kunnen vier eerder geselecteerde architectenconsortia aan de slag. Men beoogt het winnende ontwerp toe te kennen in juni 2018. De raming voor het renovatieprogramma is 8,47 miljoen euro.