VTM start de lente met deze vier nieuwe programma’s

Bij televisiezender VTM luiden vier nieuwe programma’s de lente in. Op dinsdag kijkt Lieven Scheire naar de toekomst in ‘Kan iedereen nog volgen?’ en vliegt de kijker mee met supersonische gevechtsvliegtuigen in ‘F-16’. Op woensdag biedt ‘Helden van de Kinderkliniek’ een inkijk in het kinderziekenhuis van het UZA. En in de nieuwe reeks ‘Helden van Hier: Brandweer Antwerpen’ worden de brandweerploegen gevolgd.

Lieven Scheire reist naar de toekomst

Hoe ziet onze toekomst eruit? Gebruiken we binnenkort allemaal een matras tegen overspel, vuilnisbakken die onze boodschappen regelen of onze vingernagels om te betalen? Wetenschap en technologie ontwikkelen zich razendsnel, maar kan de Vlaming nog wel volgen?

Lieven Scheire schept vanaf dinsdag 20 maart licht in de duisternis in zijn gloednieuwe VTM-programma ‘Kan iedereen nog volgen?’. Samen met bekende panelleden presenteert, demonstreert en doceert hij over wat komt en hoe het leven er zal uitzien in 2019, in 2030 of in 2050.

‘Kan iedereen nog volgen?’ vanaf 20 maart elke dinsdag om 20.35 uur bij VTM.

Foto: VTM

Vlaamse F-16-piloten spreken voor het eerst

Nooit eerder kreeg een cameraploeg de kans om het werk en het leven van Belgische F-16-piloten van zo dichtbij te volgen. In deze reportagereeks van VTM Nieuws worden negen piloten gevolgd van bij hun training in Kleine-Brogel tot hun acties boven Syrië en Irak.

Maar niet alleen de piloten passeren de revue. Al snel zal duidelijk worden dat er vele jobs nodig zijn om één F-16 in de lucht te krijgen en te houden. F-16 is een uniek verhaal over passie, doorzettingsvermogen en het maken van morele keuzes.

‘F-16’ vanaf 20 maart elke dinsdag om 21.45 uur bij VTM.

Foto: VTM

Kleine helden laten kijker toe in hun moedige leven

In Helden van de Kinderkliniek brengt productiehuis Geronimo verhalen uit het kinderziekenhuis van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA), het Koningin Mathilde Moeder en Kindcentrum. De reeks volgt de hulpverleners die het beste van zichzelf geven om jonge levens te beschermen en te redden. Oncologie, neurologie, urologie: het zijn maar enkele van de specialisaties die aan bod komen.

Niet enkel de artsen spelen een cruciale rol, ook de verplegers en de pedagogische medewerkers doen er alles aan om het verblijf voor het kind zo aangenaam en leerrijk mogelijk te maken. Zij proberen een kind zo veel mogelijk kind te laten blijven, ook al is het ziek.

Helden van de Kinderkliniek levert authentieke, hartverwarmende, ontroerend, maar vaak ook heel grappige televisie op. De moedige kleine helden verbazen en vertederen de kijker meer dan ooit.

‘Helden van de Kinderkliniek’, vanaf 21 maart elke woensdag om 21.10 uur bij VTM.

Foto: VTM

Helden van Hier volgt Antwerpse brandweerploegen na explosie op paardenmarkt

Dat de job van brandweerman of -vrouw onvoorspelbaar en gevaarlijk is, blijkt al in de eerste aflevering van ‘Helden van Hier: Brandweer Antwerpen’. Die staat volledig in het teken van de zware explosie op de Antwerpse Paardenmarkt, waarbij op 15 januari 2018 drie huizen instortten.

Terwijl er een groot gevaar op instorting was, waagden de ploegen hun leven om de slachtoffers te bevrijden. De aflevering geeft een ongeziene inkijk in het werk van de brandweer op een uitzonderlijk crisismoment.

‘Helden van Hier: Brandweer Antwerpen’ vanaf 22 maart elke donderdag om 21.20 uur bij VTM.