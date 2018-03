Nieuwe zitjes voor Familietribune op Stayen

Na de thuisoverwinning tegen RSC Anderlecht startte Stayen met de vervanging van de zitjes van de Familietribune. De supporters in de vakken A-G zitten tijdens de wedstrijd tegen leider Club Brugge al op nieuwe zitjes. De vakken H-K worden volgende week onder handen genomen.

De Familietribune op Stayen oogt dit weekend wat anders dan gewoonlijk. Na de overwinning tegen RSC Anderlecht startte de onderhoudsdienst van Stayen met het verwijderen van de oude zitjes van de oosttribune. De nieuwe zitjes worden deze week geplaatst in de vakken A-G. “De tribune zal er nu zondag ‘speciaal’ uitzien”, stelt communicatieverantwoordelijk Fiorenzo Mostien. “De vakken A-G kleuren voornamelijk geel door de nieuwe zitjes. De overige vakken worden pas na de wedstrijd tegen Club Brugge van nu zondag onder handen genomen. Het uiteindelijke resultaat is een volledig gele tribune met enkele blauwe stoeltjes die voor een ‘wave-effect’ zorgen. Dit is dan ook in lijn met de rest van het stadion.”

Spaanse leverancier

De onderhoudsdienst van Stayen is deze week dus druk in de weer om elke supporter nu zondag van een zitje te voorzien. Ze doen dit samen met de Spaanse leverancier van de nieuwe zitjes. “De leverancier stuurde drie Spaanse werkmannen in een klein bestelbusje naar Sint-Truiden”, vertelt Stéphane Lambinon van Stayen. “Zij zijn volop in de weer met de installatie van de nieuwe zitjes. Na de wedstrijd tegen Club Brugge verwijderen we de oude zitjes van de vakken H-K zodat iedere supporter tijdens de playoffs van het nieuwe comfort in de Familietribune kan genieten.”

De Familietribune zal vanaf de start van de playoffs dus ook volledig voldoen aan de Europese normen. “Dat klopt”, zegt Mostien. “Europees voetbal is binnenkort mogelijk op Stayen. Al moeten er hiervoor uiteraard nog meer stappen worden gezet, sportief en infrastructureel.”