Renaud Hardy schuldig over hele lijn

Tongeren - Na 5,5 uur beraadslagen heeft de assisenjury Renaud Hardy (55) schuldig verklaard aan twee moorden, twee verkrachtingen met foltering en twee moordpogingen. De jury ging dus niet in op de vraag van de verdediging om hem te interneren en vindt Hardy toerekeningsvatbaar. Morgen volgen de debatten en het beraad over de strafmaat.

De jury gaat dus niet in op de vraag van Hardy’s advocaat Frédéric Thiebaut om hem ontoerekeningsvatbaar te verklaren. Thiebaut had gepleit dat Hardy geen psychopaat is, maar aan een impulscontrolestoornis lijdt. Hij probeerde de jury uit te leggen dat de man in een instelling behoort, en niet in de gevangenis.

Ook Hardy zelf had dat tijdens zijn laatste woord gevraagd. “Ik zal de mensen maximaal proberen vergoeden, maar stuur me alstublieft niet terug naar de gevangenis”, had hij gezegd. Hij had ook zijn beklag gedaan over het gevangenisregime.

“Planmatig en gecontroleerd”

De jury oordeelde dat Hardy zich tijdens alle feiten in een voldoende stabiele gemoedstoestand bevond, en dat het gebruik van cocaïne en zijn innerlijke frustraties daar geen afbreuk aan deden. De verslagen van de psychiaters en de debatten op de zitting bewezen volgens de jury dat Hardy wel degelijk toerekeningsvatbaar is. “Hij probeerde geen sporen na te laten, schatte zijn pakkans in en probeerde zijn sporen te wissen. Ook zijn gsm liet hij bewust thuis. Hardy was in staat zijn gedrag te sturen. Hij handelde planmatig en gecontroleerd. Bovendien heeft hij voldoende cognitieve vermogens om zijn problemen te erkennen en zich tot hulpverleners te wenden. Tussen de feiten in wurgde hij een van zijn sekspartners tot zij het bewustzijn verloor, maar hij doodde haar niet.”

Tussen mei 2014 en september 2015 vermoordde Hardy Maria Walschaerts en Linda Doms, die hij allebei ook folterde en verkrachtte. Hij probeerde ook een dame uit Bonheiden en actrice Veerle Eyckermans te vermoorden, maar zij overleefden de aanval van Hardy. In Bonheiden raakte Hardy niet binnen en Veerle Eyckermans slaagde erin om onder een boom weg te kruipen, zodat de slagen door de takken werden gebroken. Ze gilde ook zo hard om hulp dat de buren kwamen kijken, waarna Hardy er snel vandoor ging. Pas na de moord op Linda Doms op 17 september 2015 werd Hardy opgepakt en gelinkt aan de andere feiten. Hij riskeert levenslang.

“Gewikt en gewogen”

Frédéric Thiebaut, advocaat van seriedoder Renaud Hardy, zei na de uitspraak ontgoocheld te zijn, maar respect te hebben voor het oordeel van de jury. “Die is niet over één nacht ijs gegaan, er is gewikt en gewogen”, klonk het. “Ik heb gevraagd alles in de balans te nemen, en dat hebben ze gedaan.”

Over zijn verwachtingen vooraf wilde Thiebaut woensdagavond niets kwijt. “Wat ik hoopte, zat in mijn pleidooi.” In dat pleidooi had Thiebaut de jury gevraagd Hardy ontoerekeningsvatbaar te verklaren, maar de jury is in daarin absoluut niet meegegaan. “Ik sta nog altijd achter die visie”, klonk het toch.

Donderdag pleit het openbaar ministerie nog over de strafmaat, en daarop zal verder enkel nog Thiebaut zijn visie mogen geven.

Over hoe het arrest is aangekomen bij Hardy kon Thiebaut geen uitspraak doen. “Zoals ik heb gepleit heb ik geen zicht op de gedragingen van mijn cliënt, ik ga daar dus nu ook geen uitspraken over doen.”

Het proces loopt pas donderdag af, maar Thiebaut keek toch al eens terug. “Het was een zwaar proces, ver weg van huis”, zei de advocaat. “Het was geen zaak zoals alle andere, met een speciale cliënt.”

“Opluchting”

Advocaat Jos Vander Velpen. Foto: BELGA

Jos Vander Velpen, advocaat van de nabestaanden van Linda Doms, gaf aan TVL een eerste reactie. “Opluchting, dat is de beste samenvatting van wat de familie nu voelt. Ze wachten al zo lang op de uitspraak”, zei hij.

“De rechtbank heeft Hardy toerekeningsvatbaar verklaard, maar niet met één woord. Het arrest was zeer uitvoerig gemotiveerd”, gaat de advocaat verder. Dat de rechtbank geen rekening gehouden heeft met de opvallende uitspraken van neuroloog Chris Van der Linden noemt Vander Velpen positief. Van der Linden had gezegd dat het gedrag van Hardy en de moorden die hij pleegde, alles te maken met de bijwerkingen van de medicatie tegen Alzheimer. “De rechtbank heeft nu ook gezegd dat het werk van de gerechtsdeskundigen uitstekend was. Die mesen hebben heel veel tijd, energie en intelligentie gestoken in hun verslag”, zei Vander Velpen nog.