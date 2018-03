Tim Wellens zit met goede benen in Parijs-Nice: “Ik heb al dingen gedaan die ik vorig jaar niet kon”

Tegen een superieure Wout Poels was woensdag niets te doen in de individuele tijdrit van Parijs-Nice. Truienaar Tim Wellens beperkte echter de schade en werd achtste op 29 seconden van de Nederlander. “Ik eindig op mijn plaats”, vertelde Wellens na afloop.

“Ik had een behoorlijk goed gevoel, ook na de klim. Boven viel ik een beetje stil, maar ik reed een goede afdaling. De laatste twee kilometer waren heel lastig, dat had ook Thomas (De Gendt, red.) gezegd. Hij ging zodat ik richttijden had en mijn voorsprong wist. Op de klim heb ik die gepakt, dan zijn we gelijk gebleven en in de finale ben ik nog wat uitgelopen. Het was geen super super tijdrit, wel een heel goede. Ik eindig hier op mijn plaats”, aldus de kopman van Lotto Soudal.

“Ik ben wel niet over mijn limiet gegaan. Ik zat erop maar heb me niet opgeblazen na een redelijk snelle start’, aldus Wellens, die al uitkijkt naar het weekend. “Zaterdag wordt het klassement gemaakt en zondag valt er misschien nog een verrassing uit de bus. Vrijdag verwacht ik weinig verschillen. Het is een mooie klim, die ik verkend heb, en misschien kan ik gaan voor een ritzege. Daar ligt alleszins mijn grootste kans. Maar zover zijn we nog niet. Donderdag eerst een rit voor Greipel.

“De benen zijn goed en ik sta er ook goed voor. Ik ben tevreden over mijn Parijs-Nice tot nu toe. Ik heb de klim van zaterdag nog niet gedaan maar ik heb er geen schrik voor. In de Ruta del Sol deed ik ook al dingen die ik vorig jaar niet kon. Ik heb dus stappen voorwaarts gezet.”