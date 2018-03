“Politiek moet moed hebben om te zeggen dat energietransitie geld zal kosten”

De politieke wereld moet de moed hebben om te zeggen dat de energietransitie geld zal kosten, ook aan de kleine verbruiker. Dat zegt Febeliec, de spreekbuis van de industriële energieverbruikers. “En het zal meer zijn dan 15 euro per jaar”, aldus algemeen directeur Peter Claes.

Febeliec, de federatie die de industriële verbruikers van elektriciteit en aardgas vertegenwoordigt, vraagt realiteitszin bij het opstellen van het energiepact. De federatie heeft grote vragen bij cijfers en voorstellen die door politici de wereld in worden gestuurd, zoals het voorstel dat de sp.a woensdag lanceerde en waarbij wordt opgeroepen om vijf grote gascentrales van 1.000 megawatt te bouwen.

“Het is makkelijk om zomaar dingen op tafel te gooien. Maar wie moet dat betalen, en waar gaan we ze bouwen”, vraagt Claes zich af. “Laat ons stoppen met dromen.”

Samen betalen

De transitie naar hernieuwbare energie zal ons land handenvol geld kosten. De politici moeten de moed hebben om die boodschap te vertellen. “Het zal veel geld kosten en we zullen allemaal samen moeten betalen”, aldus Febeliec-voorzitter Luc Sterckx.

Bij de industriële verbruikers is er alvast weinig manoeuvreerruimte voor nog duurdere elektriciteit. “Er is geen ruimte voor extra kosten. We betalen nu al meer dan in de buurlanden. Het is een kwestie van overleven voor onze bedrijven”, argumenteert Sterckx. “Extra kosten zouden niet logisch zijn.”

Duurder voor kleine verbruiker

Duidelijk is dat elektriciteit duurder zal worden voor de kleine verbruiker, luidt het bij Febeliec. De federatie wijst op de 4 miljard euro per jaar meerkost, die in de meeste studies naar voren wordt geschoven. “Simpele rekenkunde geeft een meerkost van ruim 150 euro per jaar voor de gezinnen. Meer dus dan 15 euro”, zegt Claes. Eerder had energieminister Marie Christine Marghem over een kostprijs van 15 euro per jaar gesproken als meerkost voor de gezinnen door de kernuitstap.

Die gezinnen betalen vandaag maar de helft van wat in Duitsland wordt betaald voor belastingen op stroom, stelt Febeliec. “Prijsstijgingen van elektriciteit komen door de automatische indexering bovendien terecht in de index, en zo bij de werkgever.”