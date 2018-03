Parijs-Nice. Nederlander degradeert concurrentie, Wellens in de top tien

De Nederlander Wout Poels heeft met overmacht de individuele tijdrit in Parijs-Nice gewonnen. De Sky-renner had na 18,5 kilometer in Saint-Etienne 11” voorsprong op de Spanjaard Soler. De andere klassementsrenners moesten bijna allemaal een halve minuut en meer toegeven.

De renners van Team Sky domineerden de debatten. Dylan van Baarle zette de eerste richttijd neer en stond lange tijd aan de leiding van het dagklassement. De Spanjaard De la Cruz was de eerste om onder de tijd van Van Baarle te duiken, klassementsrenners Yates en Henao waren de volgenden om sneller te rijden.

Maar ook zij hadden geen verhaal tegen Wout Poels. De Nederlander van Team Sky deed maar liefst een halve minuut sneller dan Yates en co. Poels zag enkel de jonge Spanjaard Soler en de verrassende Oostenrijker Grosschartner min of meer in de buurt komen maar de dagzege van de Nederlander kwam niet meer in het gedrang.

Foto: AFP

Tim Wellens reed alweer een knappe tijdrit en finishte op de achtste plaats. Leider Luis Leon Sanchez moest net geen halve minuut toegeven en behield zijn leiderstrui.

Rituitslag:

1. Wout Poels (Ned)

2. Marc Soler (Spa) op 11”

3. Julian Alaphilippe (Fra) op 16”

4. Felix Grossschartner (Oos) op 20”

5. Gorka Izagirre (Spa) op 27”

6. Jon Izagirre (Spa) op 27”

7. Luis Leon Sanchez (Spa) op 28”

8. Tim Wellens op 29”

9. Simon Yates (GBR) op 33”

10. Sergio Henao (Col) op 33”

De stand:

1. Luis Leon Sanchez (Spa)

2. Wout Poels (Ned) op 15”

3. Julian Alaphilippe (Fra) op 26”

4. Marc Soler (Spa) op 26”

5. Gorka Izagirre (Spa) op 34”

6. Felix Grosschartner (Oos) op 35”

7. Ion Izagirre (Spa) op 42”

8. Tim Wellens op 42”

9. Sergio Henao (Col) op 48”

10. Esteban Chaves (Col) op 48”