Tirreno-Adriatico: ploegentijdrit kolfje naar hand BMC, Italiaanse kopman krijgt de leiderstrui

BMC heeft de openingsrit van Tirreno-Adriatico gewonnen. De Italiaan Damiano Caruso mocht als eerste de finishlijn passeren, hij is de nieuwe leider. Ook Greg Van Avermaet kwam in dezelfde tijd over de finishlijn.

Tirreno-Adriatico begon naar goede traditie met een ploegentijdrit langs de Tyrreense kustlijn met een lus rond badplaats Lido di Camaiore, goed voor een afstand van 21,5 vlakke kilometers. Grote tijdverschillen werden niet verwacht maar in een wedstrijd waarin de seconden doorslaggevend kunnen zijn, was het toch uitkijken naar het eindresultaat.

Team Sky, met onder meer de geplaagde Chris Froome, startte als tweede en zette meteen een richttijd neer. Opvallend: Geraint Thomas en niet Chris Froome mocht als eerste de finish passeren. Sky hield lang stand bovenaan het klassement maar zag de Australiërs van Mitchelton-Scott als eerste onder de tijd van de Britten duiken. Even later dook ook BMC - met Van Avermaet als één van de locomotieven - nipt onder de tijd van Mitchelton-Scott. De Italiaanse kopman Damiano Caruso mocht als eerste de finish overschrijden.

De zege van BMC kwam niet meer in het gedrang. Voor het Amerikaanse team was het de derde zege op rij in de openingsrit van de Tirreno. Quick.Step - Floors (4de) en Lotto-Soudal (15de) moesten vrede nemen met ereplaatsen.

Pech was er voor Mark Cavendish. De spurter van Dimension Data kwam onderweg ten val en bereikte gehavend de finish in Lido di Camaiore.

Uitslag:

1. BMC

2. Mitchelton - Scott op 4”

3. Team Sky op 9”

4. Quick. Step op 15”

5. Sunweb op 25”

Stand:

1. Damiano Caruso (Ita)

2. Rohan Dennis (Aus) z.t.

3. Patrick Bevin (NZe) z.t.

4. Greg Van Avermaet z.t.

5. Luke Durbridge (Aus) op 4”

6. Daryl Impey (ZAf) op 4”

7. Adam Yates (GBr) op 4”

8. Michael Hepburn (Aus) op 4”

9. Geraint Thomas (GBr) op 9”

10. Jonathan Castroviejo (Spa) op 9”