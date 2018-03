‘Thuiswerkalarm’ nu ook officieel voorgesteld: zo werkt het

“De tests hebben aangetoond dat een thuiswerkalarm werkt. Dat meldde vicepremier en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) woensdag op de officiële voorstelling van het alarm.

“Thuiswerk bij winterse omstandigheden is een oplossing die veel economisch én menselijk leed kan voorkomen”, aldus Peeters. “Wat de tests ook aantonen, is dat het effectief mogelijk is om één van de grootste uitdagingen in ons dichtbevolkte land op te lossen. De wurgende fileproblematiek is geen vaststaand feit dat we moeten aanvaarden.”

Kris Peeters. Foto: ISOPIX

Code oranje of rood

Het thuiswerkalarm heeft zijn wettelijke basis in de wet Werkbaar Wendbaar Werk van maart 2017. Die wet maakt het mogelijk dat bedrijven afspraken maken met hun personeel over occasioneel telewerk.

Wat betekent het concreet? Wanneer het KMI code oranje of rood bij winterse omstandigheden uitvaardigt, dan wordt het thuiswerkalarm in gang gezet. “De procedure daarrond, indien voorzien binnen de onderneming, kan dan ook automatisch worden opgestart”, luidt het. “Dat kan gebeuren voor het gehele Belgische grondgebied of voor één of enkele provincies of regio’s. De boodschap zal worden verspreid via de sociale media- en communicatiekanalen van de overheid. Het KMI verspreidt zelf ook de informatie over de weersomstandigheden via eigen kanalen zoals haar website en de KMI-app.”

In een volgende fase wil minister Peeters ook graag het gesprek aangaan met meerdere tv-zenders om na te gaan op welke manier zij het thuiswerkalarm in hun weerberichten kunnen ondersteunen.

Goede afspraken

Omdat het volgens Peeters cruciaal is voor het slagen van het alarm, roept hij werkgevers en werknemers op om op voorhand goede afspraken te maken. “Bij het uitwerken van de procedure binnen een bedrijf, moet worden bekeken welke functies kunnen telewerken en welke niet. Maar ook voor wie niet vanop afstand kan werken, is het thuiswerkalarm een goede zaak. Omdat er minder file is, raken zij vlotter op hun bestemming.”

David Dehenauw. Foto: Het Weer

Proef op de som

Maandag 11 december 2017 sneeuwde het in ons land tijdens de ochtend- en avondspits. De gevolgen daarvan hebben velen aan den lijve ondervonden. 1.300 kilometer file was het resultaat. Duizenden mensen zaten die dag langer in de wagen dan aan hun bureau. De oproep om dergelijk verkeersinfarct in de toekomst te voorkomen, was algemeen. KMI-weerman David Dehenauw stelde toen dat een “thuiswerkalarm” veel zou kunnen oplossen.

Op donderdag 8 februari 2018 kondigde het KMI in de late namiddag aan dat de volgende dag code oranje zou gelden. Er is toen beslist om – bij wijze van test – de werkgevers en werknemers op te roepen voorzorgsmaatregelen te treffen en aan thuis- of telewerk te doen. Die oproep werd massaal opgevolgd. De volgende dag waren de weersomstandigheden ’s ochtends vrij goed. Tijdens de avondspits daarentegen waren er sneeuwbuien en waren de omstandigheden veel minder goed. Dankzij het thuis- en telewerk was de impact op de baan minimaal. Er stond 20 kilometer file op onze wegen.

Op donderdag 1 maart vaardigde het KMI ’s avonds code geel uit. Op vrijdag 2 maart 2018 werd dat gewijzigd naar code oranje omdat de weersmodellen een wijziging in de situatie aangaven. Aangezien er nog geen formele procedure was voor het thuiswerkalarm en het belangrijk is dat de bedrijven erop voorbereid zijn, was het te laat om opnieuw het thuiswerkalarm uit te vaardigen. Die dag waren de weersomstandigheden ’s ochtends vrij goed. Tijdens de avondspits daarentegen was er ijzel, waren er sneeuwbuien en waren de omstandigheden veel minder goed. De impact op de baan was bijzonder groot: meer dan 500 kilometer file.