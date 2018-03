Trevor Baylis is dinsdag op 80-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van de ziekte van Crohn. Baylis werd wereldberoemd door zijn opwindradio. Toch stierf de Britse uitvinder in armoede. Zijn zakenpartners hadden zijn ontwerp veranderd, waardoor het patent niet meer geldig was.

In 1991 keek Baylis naar een tv-programma over hiv en aids in Afrika. Hij was geschokt toen hij hoorde dat er naar schatting waren minstens een miljoen mensen besmet, het hoogste aantal in de wereld. ...