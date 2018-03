Prins Laurent krijgt toestemming om zich openlijk te verdedigen in het parlement

Prins Laurent mag zich openlijk komen verdedigen in het parlement nadat de regering besloot om het komende jaar 15 procent van zijn dotatie in te houden. Het voorstel moet nog goedgekeurd worden in de Kamer. Prins Laurent zal zijn verdediging dus niet achter gesloten deuren moeten voeren. Dat gebeurt op vraag van de MR en vooral om procedurefouten te vermijden.

Eind vorig jaar besliste de regering-Michel 15 procent van de dotatie van prins Laurent in te houden, als sanctie omdat de prins zonder toestemming van de regering in legeruniform aanwezig was op de viering van de negentigste verjaardag van het Chinese leger op de Chinese ambassade.

De prins liet echter verstaan dat hij zich in het parlement wil verdedigen tegen de intrekking, die zou neerkomen op 46.000 euro. Eerde raakte al bekend dat de kamercommissie die zich over de zaak moet buigen moet bestaan uit parlementsleden die zich in het verleden niet hebben uitgelaten over de prins. Kamervoorzitter Bracke had hierover advies gevraagd aan advocatenkantoor Stibbe.