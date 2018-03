Jef Vermassen: “Renaud Hardy is een tijdbom”

“Veel geïnterneerden komen wel vrij en veel te vroeg. Een seriemoordenaar mag je geen kans geven. Bovendien wordt ieder jaar opnieuw bekeken of iemand geïnterneerd moet blijven, in bijzijn van de slachtoffers en nabestaanden. Voor die mensen is dat een foltering”, pleitte Jef Vermassen woensdagmorgen in zijn repliek op het assisenproces over Renaud Hardy in Tongeren.