Uitvaart verongelukte militair vrijdag in intieme kring

De op 28 februari in Yuma, Arizona verongelukte Belgische militaire valschermspringer wordt vrijdag in intieme familiekring met militaire eer begraven. Dat maakt Defensie bekend.

Defensie is zeer schaars met informatie zolang het onderzoek loopt, maar maakt nu wel diens voornaam Dimi bekend. Dimi was een jonge operator van 26 jaar bij de special forces. Pas vorig jaar beëindigde hij zijn vorming tot operator. Hij volgde een voortgezette vorming en had net zijn cursus vrije val afgerond in Eloy alvorens naar Yuma in Arizona te gaan om daar zijn training verder te zetten voor tactische oefeningen.

“Dimi liet het leven tijdens een operationele sprong op grote hoogte in de woestijn van Yuma”, zo meldt Defensie. “Tijdens deze nachtsprong had hij al zijn uitrusting bij zich: bewapening, nachtzichtapparatuur, rugzak. De sprong liep fataal af voor Dimi. Hij overleed bij de impact en heeft niet geleden. Er loopt momenteel nog steeds een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Noch de Special Forces Group noch Defensie zal hierover communiceren totdat het onderzoek volledig afgerond is.” Intussen is ook bevestigd dat het geen Limburger betreft.