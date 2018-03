Vrouw doodgestoken door ex-man aan rechtbank vlak nadat hun scheiding is uitgesproken

Aan het gerechtsgebouw van Veurne is woensdagochtend een 60-jarige vrouw overleden bij een steekpartij. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne. Haar ex-man (68) uit Lo-Reninge is opgepakt.

De dodelijke steekpartij gebeurde rond 9.30 uur nadat de echtscheiding van het koppel in de rechtbank was uitgesproken. Na afloop van de zitting was het koppel uit Lo-Reninge nog enkele spullen aan het uitwisselen op de parking, toen de man met een priem in de hartstreek van de vrouw stak. Het slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd, maar overleed.

Foto: BELGA

De verdachte reed na de feiten met zijn wagen terug naar zijn woonplaats Lo-Reninge. Daar werd hij opgepakt. Hij zal later vandaag verhoord worden.

De vriend van het slachtoffer was getuige van de feiten. Op vraag van de onderzoeksrechter doet het parket ook een oproep naar getuigen die rond 9.30 uur op de parking van het gerechtsgebouw waren.

Aan de rechtbank van Brugge deed zich op 16 februari 2011 een gelijkaardig incident in een echtscheidingskwestie voor. Na een zitting bij de vrederechter bracht Bart Van Goethem zijn echtgenote aan de bushalte met vijf messteken om het leven. Van Goethem werd in mei 2014 door het hof van assisen tot 15 jaar opsluiting veroordeeld voor moord.

Foto: BELGA

