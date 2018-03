VIDEO. Leerlingen van Nederlandse school verjagen gewapende man van speelplaats

Leerlingen van het Scala College in Alphen aan den Rijn in Nederland hebben een met messen gewapende 44-jarige man van de speelplaats verjaagd. De man, die een bekende zou zijn van de politie, is door een groep leerlingen van het schoolplein gejaagd voordat hij schade kon aanrichten. Hiermee werd een mogelijk bloedbad vermeden.