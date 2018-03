Opklaringen, wolken en lokaal stevige buien

Brussel - Woensdag wisselen opklaringen af met wolkenvelden, die buien voortbrengen. De buien kunnen lokaal redelijk fel zijn en gepaard gaan met korrelhagel of onweer. In de Ardennen kunnen ze soms winters zijn. Naar het einde van de namiddag neemt de buienneiging af en verbreden de opklaringen. De maxima liggen tussen 3 en 7 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 8 en 10 graden elders. De wind waait matig uit de zuidelijke sector, ruimend naar zuidwest tot westzuidwest. Dat meldt het KMI.

Komende nacht is het eerst droog met brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe en begint het licht te regenen. In de Ardennen is wat sneeuwval mogelijk. De minima liggen tussen -2 en +2 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen +2 en +4 graden elders. De wind waait matig uit westzuidwest, krimpend naar zuidwest.

Donderdag trekt een storing van west naar oost over het land. In het noordwesten van het land regent het al in de voormiddag. ‘s Namiddags wordt het er droger met opklaringen en eventueel nog een bui. In het oosten en het zuiden van het land gaat het in de namiddag regenen. De maxima liggen tussen 6 en 10 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind met rukwinden tot 50 à 60 km/u.

Vrijdag neemt de bewolking geleidelijk toe, maar overdag blijft het grotendeels droog. Pas tegen de avond of zelfs later begint het vanaf de Franse grens te regenen. De maxima liggen tussen 6 graden in Hoog-België en 10 graden in Vlaanderen. De wind waait meestal matig uit zuidwestelijke richtingen.

Komend weekend is het meestal zwaarbewolkt met geregeld regen en buien.