Pornoster klaagt Donald Trump aan: “Zwijgcontract is ongeldig”

Pornoactrice Stormy Daniels wil het zwijgcontract dat ze afsloot met de Amerikaanse president Donald Trump ongeldig laten verklaren. Volgens die overeenkomst mag Daniels nooit praten over de affaire die ze destijds had met de president.

De actrice, die eigenlijk Stephanie Clifford heet, zegt dat de overeenkomst ondertekend is door Michael Cohen, de advocaat van Trump, en dat het document dus niet geldig is.

“Ondanks het feit dat Trump het zwijgcontract nooit heeft ondertekend, heeft Cohen wel 130.000 dollar overgeschreven op de rekening van de advocaat van Daniels. Ook al bestond er daarvoor geen wettelijke en schriftelijke overeenkomst waarin mijn cliënte beloofde dat ze zou zwijgen over de affaire”, staat er te lezen in een mededeling van haar advocaat Michael Avenatti.

Nog volgens de mededeling blijft Cohen pogingen ondernemen om Daniels het zwijgen op te leggen. “Zo is hij op 27 februari een valse arbitrageprocedure tegen haar gestart, zonder dat hij haar daarvan op de hoogte had gebracht.”

Vlak voor presidentsverkiezingen

Half januari onthulde de zakenkrant Wall Street Journal dat een advocaat van Donald Trump in 2016 130.000 dollar gestort zou hebben aan ex-pornoactrice Stormy Daniels, zodat ze zou zwijgen over een seksuele relatie die ze had met de vastgoedmagnaat in 2006. De transactie tussen advocaat Michael Cohen en Stephanie Clifford, zoals Daniels echt heet, werd een maand voor de presidentsverkiezingen onderhandeld, zo schreef de krant nog.