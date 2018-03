Politie sluit A12 helemaal af na meerdere ongevallen in staart van file

De A12 is woensdagochtend omstreeks 9.15 uur nog steeds volledig versperd richting Antwerpen ter hoogte van discotheek Carré in Willebroek. Het verkeer kan langs het ongeval rijden via de parking van Carré, maar in de staart van de file die daar staat zijn al verschillende kleinere ongevallen gebeurd. De politie heeft daarom besloten een bijkomende omleiding te voorzien in Londerzeel.

De hulpdiensten proberen nog steeds de kraanwagen in die mate te herstellen dat hij kan worden weggerold, omdat het takelen van zo’n gevaarte nog veel langer zou duren. Een prognose voor het einde van de hinder is er nog niet.

“De staart van de file achter het ongeval bevindt zich net na een helling en blijkbaar hebben verschillende chauffeurs zich daardoor al laten verrassen”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Er zijn nog geen ernstige ongevallen gebeurd, maar wel enkele kleinere incidenten. De politie leidt het verkeer daarom nu van de snelweg af in Londerzeel-Industrie, om vervolgens langs de Technologielaan twee kilometer verder weer de snelweg op te rijden. Je komt er nog steeds achter het ongeval aan Carré terecht, maar het is een pak veiliger.”

Ook richting Brussel is er nog steeds één rijstrook versperd. Het Verkeerscentrum raadt in beide richtingen aan om voor de E19 te kiezen als alternatief. Op de A12 moet je immers rekening houden met vertragingen van een half uur.

Nog meer ongevallen

De kraanwagen ging woensdagochtend rond 4u30 door de middenberm ter hoogte van dancing Carré. De drie rijstroken richting Antwerpen zijn versperd. Bij de klap raakte niemand gewond.

Richting Antwerpen belandde er ook een wagen in de gracht toen die de plots opduikende vrachtwagen probeerde te ontwijken. “Een geluk bij een ongeluk is dat het incident gebeurd is tussen de op- en afrit van de Carré”, zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. “Het verkeer kan dus op die manier voorbij het ongeval geraken, maar dat gaat uiteraard veel trager en de file groeit nu snel aan.”

Richting Brussel lag er zand op het wegdek en kwam een motorrijder ten val, al is het niet duidelijk of er een verband is met het ongeval met de kraanwagen.