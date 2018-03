Meer plastische chirurgie om medische redenen

Meer en meer mensen doen om medische redenen een beroep op plastische chirurgie. Het gaat dan bijvoorbeeld om de herstelling van brandwondes, borstreconstructies en protheses. Terwijl er in 2011 in de universitaire ziekenhuizen nog 2.934 dergelijke plastische ingrepen waren om medische redenen, was dat aantal in 2015 gestegen naar 4.093 of een stijging van 30 procent.