Emma Watson reageert gevat op tattooblunder

Actrice Emma Watson verscheen op de afterparty van de Oscars met een opvallende tijdelijke tattoo op haar arm, om aandacht te vragen voor de Time’s Up-beweging. Aandacht kreeg ze, maar die ging bijna uitsluitend naar de spelling van haar tattoo: er ontbrak een apostrof. Nu heeft Watson gereageerd op de hetze.

“Times Up” stond er groot op haar arm. Letterlijk vertaald: “tijden op”. Dat moest eigenlijk “Time’s Up” zijn (“de tijd is om”), de naam van de beweging die slachtoffers van seksueel misbruik steunt.

Terwijl sommige fans haar verdedigden door erop te wijzen dat het foutje er net voor zorgde dat over haar actie werd gesproken of dat in de hashtag #TimesUp die vaak gebruikt wordt ook geen apostrof staat, kreeg Emma Watson vooral bakken kritiek over zich heen.

Nu heeft de actrice en vrouwenrechtenactiviste op Twitter gereageerd met een ludieke boodschap: “Positie beschikbaar voor nalezer van neptattoos. Ervaring met apostroffen een must.”

Fake tattoo proofreading position available. Experience with apostrophes a must. — Emma Watson (@EmmaWatson) 5 maart 2018

Watson kreeg al verschillende sollicitaties binnen:

I would like to take you up on this job opportunity? I have a masters in proofreadery graduated with a 1st from Tattoo Uni top of my class pic.twitter.com/9vpb66m09p — Megan (@meganflockhart) 5 maart 2018

English degree (in June),

freelance Photoshop Expert since 2006,

HUGE experience with apostrophes.



When can I start? pic.twitter.com/yhqxHjlfqL — twlvth (@_twlvth) 6 maart 2018

