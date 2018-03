Politie valt binnen bij Limburgse Hells Angels: twee helikopters ingezet bij actie tegen motorbende

Lanaken / Genk -

Leden van de federale gerechtelijke politie en de lokale politie zijn gisteravond binnengevallen in clubhuizen van de motorbende Hells Angels in Limburg, onder meer in Genk en Rekem (Lanaken). Er werden bij de actie ook twee helikopters ingezet. De precieze aanleiding van de invallen was gisteravond nog niet duidelijk. Maar de parketmagistraat die bevoegd is voor de onderzoeken naar motorbendes zei in december nog in Het Belang van Limburg dat het parket “een nieuwe bendeoorlog vreest”.