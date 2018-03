“Weloverwogen beslissing”

Wouter Scheelen voetbalt vanaf volgend seizoen voor Bocholt. De 32-jarige aanvoerder van Lommel SK is nog aan een uitstekende competitie bezig, waarin hij alle records brak. In de vijftienjarige geschiedenis van de fusieclub telt niemand meer selecties dan de middenvelder en maakte hij ook de meeste doelpunten. “Met Lommel hoop ik dit seizoen nog één kunstje te flikken”, lacht hij. “Dan is het mooi geweest. Heel mooi.”