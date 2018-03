Maaseik staat in haar poule van de play-offs riant aan de leiding met zes op zes. Vanavond kan het zich verzekeren van de Final Four in een nieuw duel met Waremme. “We willen er korte metten mee maken”, aldus tweede libero Sébastien Dumont (24), zaterdag in Borgworm blij met zijn speelminuten na een mentaal lastig seizoen.