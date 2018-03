“Positief effect op breuken niet altijd bewezen”

PSG kon gisteravond tegen Real Madrid niet rekenen op superster Neymar, die nog een tijdje buiten strijd is met een gebroken voetbeentje. Volgens de Braziliaanse site Globo Esporte proberen artsen hem met stamceltherapie klaar te krijgen voor het WK. “Maar het is lang niet bewezen dat stamceltherapie het herstel van breuken altijd bevordert”, zegt professor Jean-Luc Rummens (61), verantwoordelijk voor de stamcelbank in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt.