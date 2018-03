“Ik heb veel geluk gehad”

GENKGrote dag gisteren voor de familie Biesmans in Genk. De nieuwe hoofdzetel in Genk – in het vroegere gebouw van Cavale – werd officieel geopend. En daar kwam veel volk naar kijken. De dag werd ook aangegrepen om de overdracht naar de tweede generatie van het familiebedrijf – van oprichter Jean Biesmans naar zonen Filip en Yves – in de verf te zetten. “Ik heb ongeveer alle mogelijke tegenslagen gekend. Maar ik heb ook veel geluk gehad”, zei een duidelijk geëmotioneerde Jean Biesmans (66).