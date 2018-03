Een app voor elke kwaal

HASSELTEr komen steeds meer apps op de markt waarmee je van thuis uit je medische toestand kan opvolgen. Je kan vanuit je zetel je hartritme meten, een toestel verklapt wanneer je je pillen moet slikken of een armband geeft aan wanneer je je revalidatieoefeningen moet doen. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) liet zes maanden lang 24 apps doorlichten en de resultaten zijn bemoedigend. Over enkele maanden hakt het Riziv de knoop door welke van deze apps terugbetaald zullen worden. Onderstaande apps komen alvast in aanmerking.