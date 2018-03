Maandloon van 100.000 euro geen uitzondering voor notaris

Uit een onderzoek van het weekblad Knack blijkt dat een maandloon van 100.000 euro bruto zeker geen uitzondering is voor een notaris in Vlaanderen.

Knack keek naar de jaarrekeningen van veertig verschillende notarissen en berekende hun winst, dus na de aftrek van personeelskosten en allerlei andere beroepskosten. De bedragen zijn bruto.

Wat opvalt: de maandlonen van de verschillende notarissen zijn opvallend hoog. De minder goed boerende notarissen hebben een maandloon tussen 60.000 en 70.000 euro bruto. Maar een maandloon van 100.000 euro is volgens het weekblad zeker geen uitzondering.

Volgens Knack realiseerde een notaris uit Gent in 2016 een inkomen van bijna 1,5 miljoen euro. Het was voor hem de helft meer dan vijf jaar eerder. Een collega in Knokke-Heist ontving zelfs 1,9 miljoen. Dat betekent een maandinkomen van een slordige 160.000 euro bruto.

“Notariskantoren zijn de duurste doorgeefluiken of copycenters van het land geworden”, reageert Freya Van den Bossche (SP.A) in Knack.

‘Eerder uitzondering’

Voorlopig reageerde nog niemand van de betrokken notarissen. De federatie van notarissen Fednot geeft aan de VRT toe dat notarissen “goed hun kost verdienen”, maar voegt eraan toe dat de bedragen van Knack eerder de uitzondering lijken.

De woordvoerder betwijfelt vooral de representativiteit. “Met een steekproef van 40 notarissen kom je maar aan 2,6 procent van het volledige notariaat. Volgens onderzoek van de federatie van vrije beroepen van een paar jaar geleden, ligt het gemiddelde inkomen eerder rond 16.000 euro bruto per maand.”