Dertiger verkracht bewusteloze vrouw terwijl zijn vrienden toekijken en filmen

Herentals - Andy D.S. (32) uit Herentals riskeert drie jaar celstraf omdat hij in november 2017 een door drank en drugs bewusteloze vrouw bij hem thuis verkrachtte, terwijl zijn vriend Erik W. het hele gebeuren filmde. Twee andere aanwezigen, Johnny R. en Jessy R., keken toe. Zij staan terecht wegens schuldig verzuim.

De affaire kwam aan het licht toen de politie bij Erik W. een huiszoeking deed naar aanleiding van een inbraak in een chalet. Bij het uitlezen van de gsm van de verdachte, kwamen de agenten uit op de videobeelden die Erik W. van het uit de hand gelopen feestje ten huize van Andy D.S. had gemaakt. De man werd op 27 november aangehouden.

“Op de beelden is een roerloze jonge vrouw te zien die op de grond lag”, legde openbaar aanklager Elke Van Dijck uit. “Andy D.S. voerde seksuele handelingen uit op haar. Hij betastte haar bovenlichaam onder haar kledij en penetreerde haar nadien, terwijl hij boven op haar lag.” Uit de beelden blijkt ook nog de aanwezigheid van drie anderen, twee mannen en een vrouw. Eén van hen vraagt, doelend op het slachtoffer: “Leeft die nog wel?” Op de video is ook gelach te horen.

Volgens het Openbaar Ministerie leverde dat beelden op “waarvan je niet vrolijk wordt.”

Geen ondergoed

Het slachtoffer zelf herinnert zich niks van de feiten en stelde zich gisteren ook geen burgerlijke partij. Het OM vervolgt de drie ‘getuigen’ wegens schuldig verzuim: het niet helpen van een mens in nood. Voor filmer Erik W. vorderde het OM een celstraf van een jaar. De twee anderen moeten tien maanden brommen.

Hoofdverdachte Andy D.S. kijkt, naast de beschuldiging van verkrachting, ook nog aan tegen de aantijgingen ‘misbruik van een kwetsbaar persoon’ en ‘aanranding’.

Volgens meester Manuel Huygaerts gaf het slachtoffer mee aanleiding tot de feiten: “Ze kwam naar het huis van Andy D.S. en vroeg er drank en drugs. Ze flirtte met mijn cliënt en droeg geen ondergoed onder haar kleed. Het ging om wederzijdse aanrakingen met toestemming. Getuigen bevestigen dat ze deden alsof ze een koppel waren, ze werden verliefd op elkaar.” Ook de advocaten van de twee andere verdachten pleiten in dezelfde richting. “Mijn cliënt treft geen schuld. Hij viel daar in slaap”, zei een van hen.

De raadsman van Andy D.S. verwees naar diens drugsverslaving: “Dat is de rode draad in zijn leven.” Hij hoopte op een straf met uitstel voor zijn cliënt, die sinds de feiten in voorhechtenis zit. Vonnis op 20 maart.