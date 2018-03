“Mensen moeten eens leren aanvaarden dat het leven eindig is”

Zijn vader was huisarts en hartspecialist, zijn zoon is leverspecialist en één van zijn kleinzonen studeert momenteel geneeskunde. Je zou haast denken dat er in de familie van Jean-Jacques Cassiman (74) een medisch gen rondwaart. “Dat zit er wel een beetje in ja”, zegt de wereldvermaarde geneticus, die sinds tien jaar met emeritaat is. Desondanks blijft hij werken, onder meer als voorzitter van Kom op tegen Kanker. “We staan al heel ver in het kankeronderzoek”, zegt hij. “Zo kan vandaag bijvoorbeeld tachtig procent van de kinderkankers genezen worden.” Zelf verloor Cassiman in 2015 zijn broer Guido aan de ziekte. “Op zulke momenten staat zelfs een wetenschapper machteloos.”